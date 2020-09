Saviano: “Referendum? Voto convinto ‘No’. Il Pd è vapore acqueo, non ha una posizione su nulla” (Di giovedì 10 settembre 2020) Saviano: “Voto convinto no al referendum. Il Pd? Ormai è vapore acqueo” Non aveva usato mezzi termini all’indomani della Direzione con cui il Pd ha scelto la strada del “Sì” al referendum sul taglio del numero dei parlamentari: in una serie di tweet al vetriolo Roberto Saviano aveva commentato la decisione dei dem concludendo con un eloquente “Ma andate a cag**e, voi e le vostre bugie”. Intervistato da La Stampa, il celebre scrittore e autore di “Gomorra” spiega le ragioni per cui voterà convintamente “No” al referendum del 20-21 settembre: “Per potermelo spiegare – ha dichiarato Saviano – ho ripensato alla definizione di schizofrenia: una serie di pensieri ... Leggi su tpi

LaStampa : Saviano: “Il Pd ormai è solo vapore acqueo. Voterò convinto no al referendum” - HuffPostItalia : Roberto Saviano: 'Il Pd? Vapore acqueo. Non credono in niente. Al referendum voterò no' - LaStampa : Lo scrittore: «Non se ne può più di chi non ha una posizione su nulla, è arte della sopravvivenza. Era evidente dal… - 51inif : Roberto Saviano: 'Il Pd? Vapore acqueo. Non credono in niente. Al referendum voterò no' ?? bravo ?@robertosaviano? e… - NiccoloZancan : RT @LaStampa: Saviano: “Il Pd ormai è solo vapore acqueo. Voterò convinto no al referendum” -

Ultime Notizie dalla rete : Saviano “Referendum fotogallery - referendum: gli scrutatori nominati a castellammare di stabia IlCorrierino.com