Must-have autunno 2020: la jumpsuit lanciata da Arisa (Di giovedì 10 settembre 2020) Il Must-have dell’autunno 2020 è la jumpsuit sportiva. Arisa ne ha indossata una, vediamo quale ha scelto! La jumpsuit sportiva effetto “tuta lavoro” è il Must-have dell’autunno 2020. In occasione di un un’ospitata in tv, dietro le quinte la cantante Arisa ne ha indossata una beige abbinata ad un paio di stivaletti. Un modello di tuta che può essere abbinato anche con una scarpa sportiva o con un anfibio che ora è tendenza. Arisa, dopo aver dimostrato per tutto il periodo estivo di essere una persona super trendy e dopo aver colpito i suoi fans con i suoi continui cambi look, ancora una volta ha lasciato il ... Leggi su bloglive

