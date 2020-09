L'englishman del cinema Colin Firth compie 60 anni (Di giovedì 10 settembre 2020) Dopo Hugh Grant, un altro divo inglese taglia il traguardo dei 60 anni: Colin Firth. Per uno scherzo del destino i due uomini di Bridget Jones spengono infatti le candeline a 24 ore di distanza uno ... Leggi su tgcom24.mediaset

Ultime Notizie dalla rete : englishman del

TGCOM

Dopo Hugh Grant, un altro divo inglese taglia il traguardo dei 60 anni: Colin Firth. Per uno scherzo del destino i due uomini di Bridget Jones spengono infatti le candeline a 24 ore di distanza uno da ...Non chiedete a Liam Gillick se si sente un artista minimale piuttosto che concettuale, uno scultore o un videomaker, un elaboratore di forme o un generatore di teorie. Vi risponderà sistematicamente c ...