Lapo Elkann, l’annuncio shock: “sono stato abusato più volte” (Di giovedì 10 settembre 2020) “A 13 anni sono stato abusato più volte. Anestetizzavo con l’uso di sostanze un dolore che sentivo dentro di me. Di male me ne sono fatto abbastanza da solo. Ora voglio altro”. E’ la verità shock rivelata da Lapo Elkann. A raccontarlo a Silvia Toffanin è stato proprio il diretto interessato a ‘Verissimo’. “Non ho amato molto la mia infanzia. Sono stato un bambino dislessico, iperattivo, affetto da deficit dell’attenzione e siccome a scuola ero sempre indietro, volevo dimostrare di essere più forte. In collegio, a 13 anni, sono stato abusato più volte e un fatto come questo ti porta ad andare, a volte, verso l’autodistruzione, perché ... Leggi su calcioweb.eu

