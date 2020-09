Io tu noi, Lucio: Sonia Bergamasco racconta Battisti su Rai2 (Di giovedì 10 settembre 2020) Lucio Battisti A 22 anni dalla sua morte, il ricordo è sempre vivo. Da un’idea del regista Giorgio Verdelli, va in onda oggi, in prima serata su Rai2, Io Tu Noi, Lucio, docufilm incentrato sulla figura del grande Lucio Battisti, venuto a mancare il 9 settembre 1998. Un omaggio che vuole dare lustro ad uno dei percorsi musicali più innovativi, che si servirà dell’attrice Sonia Bergamasco. Quest’ultima raccoglierà infatti voci e testimonianze di persone che, nel corso della loro vita, hanno conosciuto Battisti. Prodotto da Alessandro Lostia per Indigostories, Io Tu Noi, Lucio sarà un viaggio nel mondo di Lucio Battisti e ... Leggi su davidemaggio

