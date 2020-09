Governo: Cdm impugna 5 leggi regionali (Di giovedì 10 settembre 2020) Roma 10 set. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, ha esaminato quarantadue leggi delle Regioni e delle Province autonome, e ha quindi deliberato di impugnarne cinque. Si tratta, come scritto sulla nota diramata da Palazzo Chigi post Cdm, della "legge della Regione Marche n. 30 del 09/07/2020, recante “Modifica alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale””, in quanto l'articolo 1, commi 3 e 4, riguardanti la nomina dei direttori di dipartimento, invade la competenza concorrente statale in materia di tutela della salute, ponendosi in contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di governance delle aziende sanitarie, in violazione dell' articolo 117, ... Leggi su liberoquotidiano

(Adnkronos) - E ancora: "la legge della Regione Veneto n. 29 del 24/07/2020, recante “Misure attuative per la definizione della capacità assunzionale della Regione del Veneto”, in quanto l’articolo 1, ...

Governo: Cdm rinuncia a impugnativa di una legge regione Piemonte

Roma, 10 set 17:36 - (Agenzia Nova) - Il Consiglio dei ministri di oggi ha deliberato la rinuncia all'impugnativa della legge della regione Piemonte n. 17 del 09/04/2019, recante: "Promozione e valori ...

