“Fateci votare a distanza. Noi costretti a scegliere tra viaggi rischiosi per la pandemia o l’astensione”. La petizione dei fuori sede (Di giovedì 10 settembre 2020) In Italia sono circa 2 milioni le persone “in mobilità”, cittadini che vivono in Italia ma si spostano in un’altra città, lontano dal proprio comune di residenza, per studiare o lavorare. Si tratta soprattutto della fascia più giovane della popolazione, dai 18-35 anni. Per loro, a ogni votazione nazionale, si pone il problema di tornare nella loro città a votare. E lo stesso problema ci sarà il 20 e 21 settembre, quando gli italiani dovranno esprimersi sul taglio dei parlamentari. “Dovranno scegliere se affrontare lunghi, costosi e, con la pandemia, potenzialmente rischiosi viaggi per andare a votare, oppure se astenersi”, si legge sul sito del Comitato civico IoVotofuorisede. Insieme ... Leggi su ilfattoquotidiano

