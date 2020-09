«De Laurentiis avrebbe giustificato i sintomi con una indigestione di ostriche» (Di giovedì 10 settembre 2020) Sarà importante avere una versione ufficiale dei fatti al più presto, prima che si diffondano notizie incontrollate. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, infatti, si è recato nella giornata di ieri all’assemblea della Lega Calcio in cui si è discusso di diritti televisivi. Stando ad alcuni racconti, non avrebbe sempre indossato la mascherina. Ma, secondo quanto scrive Repubblica, De Laurentiis si era sottoposto al tampone nelle ore precedenti all’assemblea di Lega. LEGGI ANCHE > Aurelio De Laurentiis positivo al coronavirus, ieri era all’assemblea di Lega ostriche De Laurentiis, così avrebbe giustificato i suoi sintomi E, a quanto pare, non era nemmeno completamente ... Leggi su giornalettismo

