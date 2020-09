DayDreamer (Erkenci Kus), Puntata 25: Can Lascia Sanem e Parte! (Di giovedì 10 settembre 2020) DayDreamer, trama venticinquesima Puntata: le conseguenze dell’incidente di Yigit provocato da Can possono essere molto gravi, e questo fa nascere fortissimi litigi tra Sanem ed il fotografo. Al punto che Can decide di Lasciare tutto e partire… DayDreamer si avvicina sempre di più alla conclusione ma purtroppo, malgrado questo, il lieto fine sembra lontano. Dopo l’incidente di Yigit che secondo Sanem è da attribuire a Can, gli scontri tra i due continueranno ad aumentare e di conseguenza l’amore tra loro sembrerà sempre più difficile. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. DayDreamer: dove eravamo rimasti Can organizza un incontro tra Sanem ed un editore ... Leggi su uominiedonnenews

rebytwitts : Ditemi che non l'ho notato solo io vi prego.. Prima e terza foto: compleanno di Ezgi (bay yanlis) Seconda e quarta… - ______ceyda : ESATTO QUINDI STATE PRONTI FRA POCO USCIRÀ LA 3 STAGIONE DI ERKENCI KUS ITALIA #DayDreamerPrimeTime #DayDreamer - lagiusydinic : RT @fvdesunshine: no vabbe hanno creato dei profili dei personaggi di erkenci kus mortissima vi amo #DayDreamer - fvdesunshine : no vabbe hanno creato dei profili dei personaggi di erkenci kus mortissima vi amo #DayDreamer - NaumGeta : Intervista fatta a SANEM e CAN insieme al regista di Erkenci Kus #daydreamer #LeAliDelSogno #erkencikus #sanemaydin… -

