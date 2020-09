Coronavirus, Di Maio: “Non ci sarà un nuovo lockdown totale” (Di giovedì 10 settembre 2020) Coronavirus, non ci sarà una nuova chiusura totale in caso di peggioramento: lo ribadisce il ministro Luigi Di Maio. Il politico conferma quanto già annunciato dal Premier Conte nei giorni scorsi. Indipendentemente da quel che succederà nei prossimi mesi sul fronte Covid-19, in Italia non ci sarà una nuova chiusura totale. Dopo averlo assicurato il … L'articolo Coronavirus, Di Maio: “Non ci sarà un nuovo lockdown totale” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Maio Coronavirus, Di Maio: escludo un nuovo lockdown totale TGCOM Coronavirus ad Avellino, boom di contagi: il virus dalla mamma ai due bambini

Il contagio dei bambini. Due fratellini di 4 e 6 anni di Avellino e un bimbo di appena 9 mesi di Montoro sono positivi al Covid 19. A trasmettere il virus ai fratellini avellinesi sarebbe stata la mam ...

Coronavirus, un nuovo lockdown totale in arrivo? Anche Di Maio esclude l’ipotesi

Dopo le parole del premier Giuseppe Conte volte a smentire l’ipotesi, arrivano quelle del ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Intervistato da ‘Radio Anch’io’, l’ex capo politico del Movimento 5 Stell ...

