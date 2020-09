Come rendere efficace il meccanismo per la ripresa del Next Generation Eu (Di giovedì 10 settembre 2020) Oggi dalle ore 15 alle ore 16.30 l’Ufficio del Parlamento europeo in Italia ha organizzato una consultazione pubblica, aperta alla stampa, con due relatori del rapporto sul dispositivo per la ripresa e la resilienza, lo strumento da 603 miliardi che costituisce il grosso dei fondi del Next Generation Eu approvato dal Consiglio Ue a luglio. Gli eurodeputati Dragoș Pîslaru (Renew, RO) ed Eider Gardiazabal Rubial (S&D, ES) si confronteranno con la presidente di ANIA Maria Bianca Farina, con Secondo Scanavino, presidente di Cia – Confederazione italiana agricoltori, con Sergio Gatti, direttore generale di Federcasse – Bcc, con Elisabetta Falchi, vicepresidente di Confagricoltura, con Antonio Barreca, direttore generale di Federturismo, con Federico Cornelli di ABI, con Daria Ciriaci di Cassa Depositi e ... Leggi su linkiesta

