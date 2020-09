Cirinnà: pronta a candidarmi a primarie centrosinistra (Di giovedì 10 settembre 2020) Roma – La senatrice dem Monica Cirinna’ scuote il Pd annunciando la sua candidatura alle primarie del centrosinistra per la scelta del candidato sindaco di Roma. E’ lei stessa, in un’intervista a Giovanna Vitale per Repubblica, a fare il passo avanti per interrompere la “pericolosa e spasmodica caccia fatta nelle segrete stanze” del Pd “al candidato magico” per il Campidoglio. Campionessa dei diritti civili e consigliera capitolina per vent’anni, Monica Cirinna’ parla di “una scelta di vita per amore della mia citta’”. Sa di essere “scomoda per qualcuno, perche’ non sono di nessuno”, ma e’ convinta della possibilita’ di “fare finalmente qualcosa fuori dalle correnti”. Un segnale chiaro e diretto ai vertici del Pd, impegnati nella ... Leggi su romadailynews

