Casa Lucio Battisti, tutto sul suo rifugio artistico: fan colpiti (Di giovedì 10 settembre 2020) Questo articolo . Casa Lucio Battisti: l’artista aveva trovato una dimora che per lui era diventato una sorta di vero e proprio rifugio artistico. Era il 9 settembre del 1998 quando Lucio Battisti ci ha lasciati definitivamente. Le sue canzoni però sono rimaste e questi aiuta a mantenere vivo il suo ricordo. ‘Emozioni’, ‘La canzone del sole’, ‘Il … Leggi su youmovies

lenotedeltempo : - Venditti1976 : @FrustalupiMario ...mamma mia ve?anche a me piace moltissimo ...sai dove vivo io era casa di mio padre gliela trovo… - IncantevoleC : #LucioBattisti sarà sempre il ricordo della mia infanzia, mio padre che prima di partire per le vacanze copiava gli… - ElySiosopulos : ....Lucio Chiavarelli tanto caro ad Orazio Costa che mi regalò ' Distruggere lei disse' della Duras...carino....si… - lucio_funk : RT @arde75: Ma vai a spazzare il vialetto di casa e non ci rompere i coglioni -

Ultime Notizie dalla rete : Casa Lucio La casa di Lucio Dalla a Bologna riapre. Giorni e orari delle visite guidate - Bologna mentelocale.it Casa Lucio Battisti, tutto sul suo rifugio artistico: fan colpiti

Casa Lucio Battisti: l’artista aveva trovato una dimora che per lui era diventato una sorta di vero e proprio rifugio artistico. Era il 9 settembre del 1998 quando Lucio Battisti ci ha lasciati ...

Il significato di “Emozioni”, in cui Lucio Battisti raccontava i tratti del suo animo

Lucio Battisti e Giulio Rapetti, in arte Mogol, pubblicavano il 15 ottobre del 1970 una delle canzoni più famose della musica leggera italiana: "Emozioni". Il brano è la title track dell'album, frutto ...

Casa Lucio Battisti: l’artista aveva trovato una dimora che per lui era diventato una sorta di vero e proprio rifugio artistico. Era il 9 settembre del 1998 quando Lucio Battisti ci ha lasciati ...Lucio Battisti e Giulio Rapetti, in arte Mogol, pubblicavano il 15 ottobre del 1970 una delle canzoni più famose della musica leggera italiana: "Emozioni". Il brano è la title track dell'album, frutto ...