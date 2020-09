Bollo auto non pagato nel 2020: cosa potrebbe accadere nel 2021 (Di giovedì 10 settembre 2020) A causa dell’emergenza Coronavirus, alcuni tributi sono stati sospesi: i contribuenti tenuti al versamento delle imposte possono così tirare un sospiro di sollievo e affrontare l’emergenza con il portafoglio meno leggero. È anche vero però che sospensione non significa interruzione: vuol dire semplicemente che la scadenza è stata posticipata. Così, ad esempio, chi doveva pagare il Bollo auto entro fine marzo o fine aprile, potrà farlo più tardi. Bollo auto sospeso in 10 Regioni A causa del Coronavirus, il Bollo auto è stato sospeso in 10 Regioni per il momento: Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Piemonte, Toscana, Marche, Lazio, Umbria, Campania, Friuli Venezia Giulia. Infatti, essendo il Bollo ... Leggi su termometropolitico

Hikizune : @SolariPaolo @Petreni_Luca @AntonelloAng Assicurazioni e bollo escluso. Tagliandi inclusi. L'auto me l'hanno lasciata a 40k€. - OsservaMy : @costi_mila Si, su un bene proprio però! Come il bollo dell'auto. - RottoMeso : Ma se tutti ci sbarazzassimo dell'auto? Risparmieremmo spese assicurazione, bollo, revisione... Così finalmente i g… - FabioQuellaltro : ho appena scoperto cosa pagherò di bollo a giugno 2025 (prima zero perché ho l'auto a pile): 32,90€ ???????????? Andate pure a dinosauri marci! - TrendOnline : #Bollo #auto: dal 2020 c'è lo sconto. Chi può pagare meno e quanto -