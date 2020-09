Ballando con le Stelle 2020: Rosalinda Celentano in coppia con una donna (Di giovedì 10 settembre 2020) Tinna Hoffmann Mentre Samuel Peron prosegue il suo periodo di isolamento (il ballerino è ancora positivo al Covid-19), la concorrente che le era stata affiancata, Rosalinda Celentano, si allena in vista dell’esordio di Ballando con le Stelle 2020, fissato per sabato 19 settembre su Rai 1. Ed ecco la novità: Milly Carlucci ha deciso di far ballare la figlia del Molleggiato e di Claudia Mori con una donna. “Tra le opzioni, ci sono quella di sostituire Samuel con un altro maestro e farlo rientrare quando tutto sarà tornato a posto”, aveva spiegato giorni fa la conduttrice. E così è; al posto di Peron, arriva Tinna Hoffmann. Per la prima volta nella storia di Ballando, dunque, ci sarà una coppia ... Leggi su davidemaggio

