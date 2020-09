Archeologia: scoperta enorme vasca a Malafede (Di giovedì 10 settembre 2020) Archeologia: scoperta una grande vasca antica tra via Ostiense e la linea ferroviaria Roma-Ostia. Il suo uso è un enigma Una grande vasca lunga 48 metri e larga 12, piena di acqua, delimitata da strutture di tufo e con uno scivolo che conduce al suo interno. È un altro grande enigma la nuova scoperta archeologica spuntata… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

"Trovarsi di fronte a un tale rinvenimento ha lasciato sorpresi anche i nostri archeologi" ha sottolineato la Soprintendente Speciale Daniela Porro". Il ritrovamento infatti "sta a testimoniare quanto ...