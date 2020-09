Sky Juve, attesa per l'esame di Suarez: intanto Cavani tratta con l'Atletico (Di giovedì 10 settembre 2020) Aggiornamento sul borsino degli attaccanti in orbita Juventus, riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky. Leggi su tuttonapoli

Ultime Notizie dalla rete : Sky Juve Su Sky Sport le amichevoli di Roma, Napoli, Bologna e Juve. Oggi i giallorossi a Frosinone Sky Sport Mercato: la Juventus non molla Suarez, l’Inter dice no al Cagliari per Nainggolan

ROMA – La Juventus continua a sfogliare la margherita alla ricerca del bomber da affiancare a Cristiano Ronaldo e Dybala. Il borsino delle ultime ore vede in ribasso le quotazioni di Morata e Dzeko, a ...

Calciomercato Juventus, De Paul a rischio | Nuovi contatti

Il mercato della Juventus si è incagliato con la ricerca del centravanti, ma anche a centrocampo Pirlo vuole rinforzi: nuovi contatti inglesi con De Paul Si sta complicando il mercato della Juventus.

