Sii forte per te stessa e se c’è una guerra in corso, combattila (Di mercoledì 9 settembre 2020) Sii forte per te stessa, oggi, domani e sempre. Sii coraggiosa e tenace, combatti le tue battaglie affinché nessuno ti sconfigga, nessuno dimentichi chi sei e quanto vali. Sii nobile affinché nessuno ti umili, mai. E non tradire, per nessuna ragione al mondo, te stessa. Trattati come se fossi il tesoro più prezioso del mondo, un tempio da onorare e proteggere e bada bene a chi farai entrare al suo interno. Raccogli tutte le forze che albergano dentro di te e cammina a testa alta, sempre. Insegui i tuoi sogni, percorri la strada verso il successo, raggiungi i tuoi obiettivi. E se c’è una guerra in corso, combattila, ma solo se ti appartiene, perché è per te stessa che devi essere forte e per nessun ... Leggi su dilei

