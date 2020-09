Shock in Utah: la polizia spara ad un 13enne autistico con una crisi (Di mercoledì 9 settembre 2020) Shock in Utah. Una donna ha chiamato la polizia perché suo figlio autistico aveva una crisi e urlava a squarciagola. Gli agenti giunti sul posto hanno intimato al ragazzo di 13 anni di mettersi a terra e poi, non ascoltati, hanno aperto il fuoco, colpendo il teenager diverse volte.Il tredicenne bianco, Linden Cameron, è ora ricoverato in ospedale con ferite alla spalla, alle caviglie, all’intestino e alla vescica. La madre, Golda Barton, racconta ai media locali nel dettaglio cosa è accaduto: afferma di aver chiamato venerdì scorso il 911 (il 113 americano) per chiedere aiuto visto che sua figlio stava avendo una crisi. La donna era infatti da poco rientrata a casa dalla prima giornata di lavoro in più di un anno e aveva trovato il figlio in ... Leggi su huffingtonpost

