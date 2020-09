Serie B 2020/2021: il calendario completo (Di mercoledì 9 settembre 2020) Questo il campionato completo della Serie BKT 2020/2021 1a GIORNATA Brescia-Ascoli Cosenza-Virtus Entella Cremonese-Cittadella Frosinone-Empoli Lecce-Pordenone Monza-Spal Pescara-Chievo Verona Reggiana-Pisa Salernitana-Reggina Venezia-Vicenza 2A GIORNATA Ascoli-Lecce Chievo Verona-Salernitana Cittadella-Brescia Empoli-Monza Vicenza-Pordenone Pisa-Cremonese Reggina-Pescara Spal-Cosenza Venezia-Frosinone Virtus Entella-Reggiana 3a GIORNATA Brescia-Lecce Cosenza-Cittadella Cremonese-Venezia Frosinone-Ascoli Monza-Vicenza Pescara-Empoli Pordenone-Spal Reggiana-Chievo Verona Salernitana-Pisa Virtu Entella-Reggina 4a GIORNATA Ascoli-Reggiana Chievo Verona-Brescia Cittadella-Pordenone Empoli-Spal Frosinone-Virtus Entella Vicenza-Salernitana Lecce-Cremoense Pisa-Monza Reggina-Cosenza Venezia-Pescara 5a ... Leggi su alfredopedulla

Gazzetta_it : #Milan, finalmente sbarca #Tonali. Visite mediche tra stasera e domani, poi la firma - forumJuventus : ?? Sorteggi Coppa Italia 2020/21 ?? Juve nella parte del tabellone con Milan e Inter ?? - SerieA : Estratti i numeri che andranno a determinare la posizione delle Teste di Serie sul tabellone della #CoppaItalia 202… - NerdPool_IT : The Walking Dead 11: ecco il trailer della stagione finale della serie! - HLaziale : RT @laziolibera: Lazio, ecco Fares l'ex attaccante: Inzaghi ha una nuova freccia -

Ultime Notizie dalla rete : Serie 2020

Comincerà il prossimo 26 settembre (anzi il 25 con la consueta gara di anticipo) il campionato di Serie B di calcio 2020-21, giunto alla sua 89ma edizione. Il torneo si concluderà venerdì 7 maggio 202 ...Ed è proprio Jon Favreau a confermare che The Mandalorian ha un numero già definito di puntate per la sua seconda stagione di messa in onda, in arrivo a fine ottobre 2020. Dopo la notizia che la secon ...