Scuola, ipotesi rinvio nel Lazio: i sindaci potranno scegliere di non riaprire il 14 (Di mercoledì 9 settembre 2020) ROMA Spunta l'ipotesi di una deroga alla riapertura delle scuole il 14 per i Comuni del Lazio, anche se il governo assicura che la road map della ripresa è confermata. Tanto che oggi... Leggi su ilmessaggero

starsiriom : Hanno ripetuto duemila volte che la scuola riapre il 14 settembre. Ora ipotesi di slittamento? Ha ragione chi chied… - LoSplendido : @b_baolo @AlbertoBagnai Ovvio. Tra un po' saranno costretti ad ammettere che gli a sintomatici sono sani. È l'unica… - EugeneAndHisAxe : @patriziaprestip @Montecitorio Alla scuola potrebbe anche servire un ministro capace. La butto lì, come ipotesi... - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Scuola, ipotesi rinvio nel #Lazio: i sindaci potranno scegliere di non riaprire il 14 - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #Scuola, ipotesi rinvio nel #Lazio: i sindaci potranno scegliere di non riaprire il 14 -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola ipotesi Scuola, ipotesi rinvio nel Lazio: i sindaci potranno scegliere di non riaprire il 14 Il Messaggero Lucia Azzolina: serve un alleanza stabile tra scuola e sanità

Lucia Azzolina ha lanciato la proposta “di incentivare, per il presente e per il futuro, un’alleanza stabile tra scuola e sanità, perché la salute e l’istruzione non possono essere viste come interess ...

Scuola, Azzolina alla Camera: «Non vogliamo togliere il tempo pieno»

«Non vogliamo togliere il tempo pieno», ha assicurato la ministra Azzolina nell'informativa alla Camera questa mattina. Occasione nella quale Azzolina ha anche rivendicato la chiusura della scuole a m ...

Lucia Azzolina ha lanciato la proposta “di incentivare, per il presente e per il futuro, un’alleanza stabile tra scuola e sanità, perché la salute e l’istruzione non possono essere viste come interess ...«Non vogliamo togliere il tempo pieno», ha assicurato la ministra Azzolina nell'informativa alla Camera questa mattina. Occasione nella quale Azzolina ha anche rivendicato la chiusura della scuole a m ...