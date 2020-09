Scuola, Conte: “L’anno scolastico inizia regolarmente il 14 settembre” (Di mercoledì 9 settembre 2020) ROMA – “L’anno scolastico ricomincerà regolarmente il 14 settembre anche se alcune regioni, nella loro autonomia, hanno preferito rimandare di qualche settimana. Qualche nuova regola si aggiungerà a quelle che erano le linee guida per l’avvio di questo anno. Non ci accontentiamo di tornare alla normalita’. L’avvio dell’anno scolastico sara’ un nuovo inizio“. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi sull’avvio dell’anno scolastico. Leggi su dire

