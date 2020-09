Scuola, Conte conferma il 14 settembre “Ripartenza in sicurezza” (Di mercoledì 9 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – L'anno scolastico ripartirà il 14 settembre, in sicurezza. Lo ha assicurato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa a palazzo Chigi, con i ministri dell'Istruzione, Lucia Azzolina, della Salute, Roberto Speranza, e dei Trasporti, Paola De Micheli.“Il rientro a Scuola avverrà in un Contesto nuovo e non facile, grazie al lavoro preparatorio fatto l'anno scolastico comincerà regolarmente, a partire dal 14 settembre – ha detto -. Ci sarà qualche cambiamento e regole nuove, ma il rientro sarà in piena sicurezza: il rientro in classe in sicurezza è l'obiettivo prioritario di questo governo. Ogni anno la Scuola riparte tra mille polemiche, disagi ritardi, quest'anno in aggiunta ... Leggi su liberoquotidiano

AzzolinaLucia : Alle 15:00 la conferenza stampa a Palazzo Chigi con il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sulla scuola. Potete… - NicolaPorro : #Conte ci ripensa anche sul #Mes. Intanto il ministro #Gualtieri parla di meno #tasse grazie all'#Europa e sul… - bendellavedova : Sul #Mes la maggioranza mette in atto una sceneggiata inaccettabile: il #PD chiede (giustamente) di accedere ai fon… - BabboleoNews : Arrivano da #PalazzoChigi a #Roma le rassicurazioni del presidente del consiglio #Conte sulla ripartenza della… - lucafaccio : Scuola, Conte: “L’anno scolastico comincerà regolarmente il 14 settembre. La riapertura è una sfida per tutto il si… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Conte Scuola: Conte: 'Rientro in sicurezza è faro del governo. La scuola riapre regolarmente il 14' Agenzia ANSA Scuola, Conte conferma il 14 settembre “Ripartenza in sicurezza”

Lo ha assicurato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa a palazzo Chigi, con i ministri dell’Istruzione, Lucia Azzolina, della Salute, Roberto Speranza, e dei ...

PRESIDENTE Conte: ''Con Zingaretti mai una incomprensione. Scuola? Chi ci critica cosa ha fatto negli anni scorsi?''

Non ho mai avuto uno screzio, è una persona molto leale e schietta, non abbiamo mai avuto incomprensioni" dice Conte. Intervistato da Maria Latella, il capo del governo parla anche del rientro a ...

Lo ha assicurato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa a palazzo Chigi, con i ministri dell’Istruzione, Lucia Azzolina, della Salute, Roberto Speranza, e dei ...Non ho mai avuto uno screzio, è una persona molto leale e schietta, non abbiamo mai avuto incomprensioni" dice Conte. Intervistato da Maria Latella, il capo del governo parla anche del rientro a ...