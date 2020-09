Scadenze fiscali settembre 2020, tasse sospese, Iva, irpef, Inps: tutte le date in calendario (Di mercoledì 9 settembre 2020) Novità e Scadenze fiscali settembre 2020. Il mese di settembre per le Scadenze fiscali è un mese importante, sia per le partite Iva che per i dipendenti e i pensionati. A fine mese scade il termine per l’invio del modello 730/2020, inoltre tra pochi giorni riprenderanno i versamenti delle imposte sospese. Tra gli appuntamenti con il fisco vi è anche l’invio della LIPE del secondo trimestre. Il 7 settembre è scaduto il termine per la comunicazione delle spese sostenute per la sanificazione, per ottenere il bonus sanificazione, ma la data da ricordare in modo particolare è il 16, giorno in cui riprendono i versamenti Iva, irpef e i contributi ... Leggi su leggioggi

Versamenti fiscali sospesi per Covid: cosa pagare entro il 16 settembre

Il mese di settembre, come da tradizione, rappresenta la ripresa delle attività dopo la pausa estiva. Riaprono gli uffici, si riavviano molte attività, per molti, è il mese dei buoni propositi e dell’ ...

