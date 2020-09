Referente Covid per la scuola: chi è, cosa fa e a cosa serve (Di mercoledì 9 settembre 2020) Referente Covid per la scuola: chi è e cosa fa? Mentre mancano sempre meno giorni all’avvio dell’anno scolastico per tutti, la maggior parte delle persone entra a conoscenza di tutte le novità di quella che sarà una stagione del tutto diversa. Oltre alle mascherine, ai tanto discussi banchi e l’ombra della didattica a distanza, emerge anche una nuova figura, il Referente Covid per la scuola. Un’innovazione assoluta, queta persona avrà il compito in ogni istituto scolastico di informare famiglie e personale, ma il suo ruolo diventerà importante in caso di contagi da Covid all’interno della scuola. Referente Covid, come si ... Leggi su italiasera

italiaserait : Referente Covid per la scuola: chi è, cosa fa e a cosa serve - infoitinterno : Referente Covid a scuola, cosa c’è da sapere - Avvo_Cani : Referente covid a scuola: chi è e come viene scelto - lanfraz : @DottAngeloC @flayawa No, il referente COVID è semplicemente la figura che si interfaccia con ATS. Può essere anche… - DottAngeloC : @flayawa Ma chi è il referente covid uno della asl o un povero sventurato neolaureato? -