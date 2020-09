Questi super topi potrebbero aiutare gli astronauti a salvare muscoli e ossa (Di mercoledì 9 settembre 2020) (foto: Nasa)Potremmo definirle delle campionesse di body building del mondo murino, anche se la loro straordinaria forma fisica non è proprio tutta natura. Alcune topoline sono state modificate geneticamente o dopate per manipolare la loro crescita muscolare e aiutare gli scienziati della Nasa a capire meglio gli effetti della microgravità su ossa e muscoli. Inviate nello Spazio a dicembre, hanno trascorso circa un mese sulla Stazione spaziale internazionale (Iss) e sono tornate a casa salve (grazie Crew Dragon) e sane. Anzi, più che sane: a differenza di quanto avviene di solito, gli animali manipolati hanno pressoché mantenuto massa muscolare e ossea o avuto tempi di recupero più rapidi. Che la strategia possa servire anche per gli esseri umani? L’esperimento Rodent ... Leggi su wired

7o0o0o0o6 : @LaPalmer_ Analizzando la questione in maniera super partes sono fisicamente ed intellettualmente superiori, nella… - hey_loeyboy : @scrittocorsaro ma lo sai proprio in questi giorni volevo andare in qualche negozio di cancelleria per qualcosa di… - super_caz : @Antonio09926458 @IlPrimatoN @peppiniellopz Il problema è che il clandestino che commette il reato ha potuto commet… - alfanegrox : RT @coppiafelice90: Finalmente abbiamo potuto provare i nostri nuovi sex toys! Masturbatore per lei e per lui! Prodotti ottimi e ottimi mat… - personapocosana : @SincereBeth_ Ho 16 anni e tipo un anno fa LE MAMME di questi miei compagni di classe dell’ELEMENTARI avevano organ… -

Ultime Notizie dalla rete : Questi super Il 9 e il 10 settembre si celebra il MotoGP™ Day MotoGP Italy The Arts Inside Videogames #1 – La nascita e l’evoluzione delle console

Il videogioco nacque in diversi laboratori universitari: lo scienziato Willy Higinbotham nel 1958 realizza un gioco di tennis interattivo su un oscilloscopio, Tennis for two; Steve Russell nei laborat ...

Vendemmia più forte del Covid, annata generosa e “super doc”

Il Consorzio di Tutela parla di un nuovo progetto realizzato con Feasr e Regione. In cantina però rimane il 30% di produzione invenduta: «Siamo fiduciosi» Sarà un’annata super, nonostante maltempo e l ...

Il videogioco nacque in diversi laboratori universitari: lo scienziato Willy Higinbotham nel 1958 realizza un gioco di tennis interattivo su un oscilloscopio, Tennis for two; Steve Russell nei laborat ...Il Consorzio di Tutela parla di un nuovo progetto realizzato con Feasr e Regione. In cantina però rimane il 30% di produzione invenduta: «Siamo fiduciosi» Sarà un’annata super, nonostante maltempo e l ...