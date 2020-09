Poker servito dalla Roma a Frosinone: a segno Karsdorp, Under, Pellegrini e Mkhitaryan (Di mercoledì 9 settembre 2020) Buona anche la seconda per la Roma di Fonseca. Nell'amichevole pre-stagionale disputata in casa del Frosinone la squadra giallorossa ha vinto per 4-1, calando il secondo Poker in pochi giorni dopo quello con la Sambenedettese. I giallorossi hanno mostrato una buona intensità nella prima frazione di gioco, in cui sono arrivate tutte e quattro le reti ed è stato messo in campo un pressing molto alto nella fase di recupero palla. I gol sono stati siglati da Karsdorp, Under, Pellegrini e Mkhitaryan, mentre il Frosinone ha trovato la marcatura nella ripresa con un colpo di testa di Dionisi, bravo a battere Mirante. Il prossimo test che attende la Roma è quello con il Cagliari: gli uomini di Fonseca se ... Leggi su iltempo

