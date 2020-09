Piazza Affari si conferma positiva con le altre Borse europee (Di mercoledì 9 settembre 2020) (Teleborsa) – Si conferma una seduta positiva per Piazza Affari e gli altri mercati europei, a dispetto delle incertezze sulla Brexit e della sospensione dei test sul vaccino anti-Covid di Astrazeneca. Segnali più confortanti arrivano anche dai Future USA dopo il crollo di ieri. L’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,06%. Lo Spread migliora, toccando i +149 punti base, con un calo di 4 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,99%. Nello scenario borsistico europeo tonica Francoforte che evidenzia un bel vantaggio dello 0,83%, in luce Londra, con un ampio progresso dello 0,71%, e seduta senza slancio per Parigi, che riflette un moderato aumento dello 0,43%. Seduta in lieve rialzo per ... Leggi su quifinanza

