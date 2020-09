Piacenza – Sampdoria – Probabili formazioni – Dove vederla in tv e in streaming (Di mercoledì 9 settembre 2020) Amichevole interessante quella che andrà in scena alle ore 20.30 tra Piacenza e Sampdoria, sfida che permetterà alle squadre in campo di trovare il ritmo partita per la prossima stagione Piacenza Sampdoria – Probabili formazioni Piacenza (4-2-3-1): Vettorel; Daniello, Saputo, Bruzzone, Visconti; A. Palma, Pedone; Galazzi, M. Corradi, Nicco; BabbiAllenatore: Vincenzo Manzo Sampdoria (4-4-2): Audero; Depaoli, O. Colley, Tonelli, Augello; Léris, Verre, Capezzi, G. Ramirez; Quagliarella, F. BonazzoliAllenatore: Claudio Ranieri Piacenza Sampdoria – Dove vederla in tv e in streaming La partita non sarà ... Leggi su giornal

sampdoria : ?? Rientrati i primi nazionali, sono ventitré i convocati di #Ranieri per #PiacenzaSamp ?? - easyjanjansen : RT @EasySoccerNews: Piacenza-Sampdoria in diretta su VideoPiacenza - EasySoccerNews : Piacenza-Sampdoria in diretta su VideoPiacenza - it_samp : #Piacenza-#Sampdoria: in dubbio gli acciaccati #Ferrari, #Gabbiadini e #Murru. - PiacenzaPress : Piacenza - Coppa Italia: il 23 al Garilli col Teramo, chi vince va a Reggio Calabria. Le info sui biglietti contro… -