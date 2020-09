Per Ookla rete mobile di Windtre è la più veloce d'Italia (Di mercoledì 9 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – E' Windtre l'operatore mobile più veloce d'Italia secondo Ookla, la società leader globale nelle applicazioni di testing e nella data analysis per le reti fisse e mobili, che ha sviluppato Speedtest. Ookla ha conferito all'azienda guidata da Jeffrey Hedberg il prestigioso ‘Speedtest Award', per aver fornito la più elevata velocità di rete mobile nel primo e secondo trimestre 2020. Nei primi sei mesi dell'anno, Ookla ha confrontato i risultati di 7.307.941 test svolti dai clienti in Italia con le app mobili Speedtest, per dispositivi iOS e Android, e ha calcolato lo ‘Speed Scorè di ogni operatore. La ... Leggi su iltempo

