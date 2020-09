Osaka-Brady in tv: data, orario e diretta streaming semifinale Us Open 2020 (Di mercoledì 9 settembre 2020) Naomi Osaka e Jennifer Brady daranno vita alla semifinale degli Us Open 2020, ecco data, orario e informazioni sulla diretta tv e streaming dell’incontro. Il match che darà alla vincitrice il pass per la finale si giocherà nella notte italiana tra giovedì 10 e venerdì 11 settembre, con inizio all’1. Poco dopo la mezzanotte, dunque, potremo assistere a questo match su Eurosport, visibile sul bouquet di Sky Sport o su Dazn per gli abbonati, e in streaming su Sky Go e sulla piattaforma Dazn. Leggi su sportface

Naomi Osaka può continuare a sognare la vittoria-bis all’Open degli Stati Uniti. Il terzultimo ostacolo, quella Shelby Rogers che nei tre, lontani precedenti l’aveva sempre battuta senza concederle ne ...

US Open 2020, risultati 8 settembre tabellone femminile: Jennifer Brady e Naomi Osaka sono le prime due semifinaliste

Nella notte si sono disputati i primi due quarti di finale del tabellone femminile degli US Open 2020. A conquistare il pass per la semifinale sono state Jennifer Brady e Naomi Osaka, uscite vincitric ...

