Omicidio Colleferro, parla l’amico: “Willy ha provato a difendermi, poi è caduto e l’hanno ucciso” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Omicidio Colleferro, parla l’amico. Il racconto di Federico Zurma, l’amico che Willy ha tentato di difendere venendo per questo massacrato di botte e ucciso a Colleferro: “Non avrebbe mai preso un’iniziativa che non fosse stata pacifica per riportare gli animi alla calma. Parliamo di un ragazzo equilibrato”. Oggi è atteso l’interrogatorio di garanzia per i quattro arrestati, domani l’autopsia sul corpo del 21enne di Paliano. Saranno ascoltati oggi nel carcere di Rebibbia dove sono ristretti i quattro giovani arrestati per aver pestato a morte Willy Monteiro Duerte a Colleferro nella notte tra sabato e domenica. Intanto si comincia a chiarire la dinamica che ha portato all’Omicidio del 21enne di Paliano. Il quotidiano ... Leggi su limemagazine.eu

