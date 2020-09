Meteo, le previsioni di giovedì 10 settembre (Di mercoledì 9 settembre 2020) L’alta pressione ci lascia temporaneamente per l’arrivo di una perturbazione che dalle Baleari punta direttamente sull’Italia. Giovedì il vortice impatterà sulla Sardegna con temporali sempre più diffusi anche a carattere di nubifragio. Dopo il lungo periodo siccitoso dell'isola non si escludono allagamenti improvvisi e alluvioni lampo. Il tempo inizierà a peggiorare anche sugli Appennini centrali e al Nordovest con un cielo sempre più coperto. Venerdì il vortice si sposterà verso Sud: condizioni di maltempo interesseranno le Alpi, il Piemonte, la Lombardia occidentale, la Liguria, la Toscana, l'Umbria, il Lazio, la Sicilia e ancora la Sardegna.Le previsioni al NordTempo variabile con piogge e qualche temporale su Alpi e Prealpi in estensione nel pomeriggio su alcune aree del Nord Ovest e ... Leggi su tg24.sky

Italia: in arrivo vortice Mediterraneo con temporali. Previsioni per la settimana a cura di Nikos Chiodetto Per aggiornamenti in tempo reale visita http://www.3bmeteo.com.

Meteo: Giovedì maltempo al Nord-Ovest e in Sardegna

Giovedì moderato peggioramento del tempo sul versante occidentale del Paese per l’avvicinarsi di un vortice di bassa pressione attualmente posizionato sul settore più occidentale del Mediterraneo: le ...

