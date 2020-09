Il Diritto di contare: Recensione, Trama, Cast (Di mercoledì 9 settembre 2020) Nel 2016 è uscito nei Cinema il film drammatico Il Diritto di contare, diretto dal Regista Theodore Melfi. In America dopo il primo volo spaziale umano si lotta ancora per combattere il razzismo verso gli afromericani, la pellicola è basata sull’omonimo libro di Margot Lee Shetterly. Un racconto sulla discriminazione, e sui danni che ancora oggi fa nella società moderna e globalizzata, ma ancora piena di vecchie ideologie sbagliate. Leggi anche: Il Cacciatore di Donne: Recensione, Trama, Cast Il Diritto di contare: Film Si basa sulla storia di tre donne di colore, che devono affrontare i pregiudizi e le cattiverie dei “bianchi”. Il quadro storico dove si svolge la pellicola è il 1961, quando l’uomo ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

IlFlaco : Bello, stasera danno in TV 'Il diritto di contare' - bubinoblog : GUIDA TV E TOTOSHARE 9 SETTEMBRE 2020: UN MERCOLEDÌ TRA IL DIRITTO DI CONTARE, THE GOOD DOCTOR, IL RITORNO DI CHI .… - takaperfect : Stasera recupero 'Il Diritto di Contare' visto che è su Rai 1 #film - CorriereCitta : Il diritto di contare, stasera in tv: orario, canale, trama, cast, trailer del film #ildirittodicontare… - Torino3InAzione : Questa sera, 9 Settembre, su Rai1 il film ‘Il diritto di contare’, storia delle scienziate afroamericane che alla N… -