Hugh Grant e Colin Firth, i 60 anni dei due attori e seduttori di Bridget Jones (Di mercoledì 9 settembre 2020) Si dice che gli uomini, con il passare degli anni, aumentino di fascino. A dimostrare che è tutto vero ci pensano Hugh Grant e Colin Firth, pronti a tagliare (rispettivamente il 9 e il 10 settembre 2020) un traguardo importante, ovvero quello dei 60 anni. I due attori, nati sotto il segno della Vergine, hanno sempre fatto (più o meno intenzionalmente) strage di cuori, sia nella vita reale che sul grande schermo. È proprio al cinema che si sono contesi una donna, la pasticciona ma adorabile (e per molti anche sexy) Bridget, nella commedia cult Il diario di Bridget Jones di Sharon Maguire (2001). Qui Hugh Grant veste i panni di Daniel Cleaver, scapolo ... Leggi su gqitalia

In attesa di vederlo con Nicole Kidman in una nuovissima serie tv su Sky Atlantic, festeggiamo il suo compleanno ripassando i film che l'hanno reso un celebre sex symbol Si dice che esistano due categ ...Ai matrimoni (ma anche al più strappalacrime dei funerali) potresti incontrare l’anima gemella come Charles, la rivista Cavalli e Segugi esiste davvero ma non è un rotocalco (William in Notting Hill), ...