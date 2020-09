Fragneto l’Abate, terremoto al comune: Mucciacciaro continua a perdere pezzi (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLa candidatura di Lucio Mucciacciaro, primo cittadino di Fragneto l’Abate, alle prossime Regionali in quota Lega ha lasciato il segno. A prescindere dalla collocazione politica, che resta certamente anomala e non rappresentativa di un territorio dell’entroterra campano, fa specie la non condivisione delle proprie scelte a non convincere gli alleati della sede di via Querce. A giugno, è stato il presidente del consiglio comunale, Francesca Rispoli, a prendere le distanze da Mucciacciaro. Oggi, arrivano le dimissioni del vice sindaco e assessore Nicola Marrone, che continuerà a ricoprire il ruolo di consigliere comunale. Gli ormai ex alleati sono ormai in aperto contrasto con la linea politica del sindaco, che da tempo ormai non rappresenta più il volere del ... Leggi su anteprima24

