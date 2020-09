Formula 1, Sergio Perez lascerà la Racing Point a fine stagione (Di mercoledì 9 settembre 2020) Sergio Perez lascerà la BWT Racing Point alla fine della stagione 2020. Dopo sette anni giungerà al termine l’avventura del pilota messicano nel team di Silverstone, ex Force India. Perez in questi anni è salito cinque volte sul podio e nelle stagione 2016 e 2017 ha aiutato la Force India ad arrivare al quarto posto nel mondiale costruttori. “Checo è stato parte della nostra famiglia per sette anni ed è uno dei piloti più completi sulla griglia”. Ha detto il CEO e Team Principal, Otmar Szafnauer che ha anche elogiato Perez come uomo fuori dalla pista. Leggi su sportface

