Così la genetica ci aiuta nella lotta ai tumori (Di mercoledì 9 settembre 2020) Talvolta può mutare il DNA solo in alcune cellule sane, perché avviene e come questo innesca lo sviluppo di un tumore? Possiamo leggere le informazioni del DNA, ovvero eseguire test genetici: quando e perché? Come cambia la terapia di un tumore quando conosciamo le sue caratteristiche genetiche e molecolari? Sono solo alcune delle tematiche al centro del talk-show in programma venerdì 25 settembre, dalle ore 19,30, in diretta web dal Teatro Regio di Torino, nell’ambito di SaluTO – Medicina e Benessere. A spiegare il presente e il futuro della disciplina ci sono Antonio Amoroso, Professore Ordinario di genetica Medica, Università di Torino e Silvia Novello, professore ordinario di Oncologia medica, Azienda ospedaliero universitaria San Luigi Gonzaga Orbassano, Università di Torino. I segreti nascosti nei ... Leggi su dilei

