Cicco Graziani cade in casa, ricoverato con costole rotte (Di mercoledì 9 settembre 2020) Un brutto spavento per Ciccio Graziani, attaccante del Torino scudettato nel ’76 e campione del mondo nell’82 con l’Italia di Bearzot. L’allenatore e dirigente sportivo è ricoverato da alcuni giorni all’ospedale San Donato di Arezzo per le conseguenze di una caduta domestica avvenuta verso la fine della settimana scorsa. Lo si apprende ad Arezzo, come riporta l’Ansa. Come sta Ciccio Graziani Secondo quanto emerge, Graziani, 67 anni avrebbe riportato fratture alle costole nell’incidente e avrebbe trascorso i primi giorni nel reparto di rianimazione per sviluppare accertamenti medici approfonditi. Da inizio settimana, poi, per il miglioramento delle condizioni e all’esito dei riscontri diagnostici, è stato trasferito dalla rianimazione a un ... Leggi su tvzap.kataweb

Cicco Graziani Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Cicco Graziani