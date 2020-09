Bruno Fernandes pazzo di Ronaldo: «Con lui ogni squadra diventa più forte» (Di mercoledì 9 settembre 2020) Cristiano Ronaldo riempito di complimenti ed elogi dopo la doppietta in Nazionale con la Svezia. Le parole di Bruno Fernandes Ancora elogi per Cristiano Ronaldo dopo la doppietta con la Svezia. Il giocatore della Juventus e del Portogallo ha ricevuto i complimenti anche dal suo compagno di Nazionale, Bruno Fernandes. Ecco le sue parole ai media portoghesi dopo la gara di ieri. IL COMMENTO – «Con lui è più facile raggiungere ogni obiettivo. Ha fiuto per il gol e può risolvere ogni gara in qualsiasi momento. È fantastico avere Cristiano al proprio fianco, con lui qualsiasi squadra diventa più forte». Leggi su ... Leggi su calcionews24

