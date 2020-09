Azzolina: 'Stop allarmismi, la scuola fuori da dispute elettorali'. Il Cdx: 'Un fallimento' (Di mercoledì 9 settembre 2020) La ministra dell'Istruzione alla Camera ha difeso l'operato dell'esecutivo. 'Serve più collaborazione e meno scontro politico'. 'Sui banchi monoposto, il governo ha agito con trasparenza e rigore'. ... Leggi su tg.la7

Affaritaliani : Azzolina: 'Stop a polemiche sterili Con noi solo investimenti a scuola' - Affaritaliani : Azzolina: 'Stop a polemiche sterili Con noi solo investimenti a scuola' - PieroDAlessand5 : Azzolina: serve un'alleanza scuola-sanità, nessun allarme se ci sarà uno stop alle lezioni. 'Nessun allarme !!' - stop_fake_news_ : AGI - 'Potranno verificarsi, di settimana in settimana, ipotesi di sospensione delle attività didattiche in presenz… - marcjulietbella : l ho sentita due secondi ..effettp diarrea!!!!fai schifo!!!dimettiti wc torna a fare chinotti!!!!! -

Ultime Notizie dalla rete : Azzolina Stop

Lucia Azzolina ha lanciato la proposta "di incentivare, per il presente e per il futuro, un'alleanza stabile tra scuola e sanità, perché la salute e l'istruzione non possono essere viste come interess ...ROME, SEP 9 - Full-time teaching will continue when Italian schools reopen on Monday, Education Minister Lucia Azzolina said Wednesday. "Full time will continue, enough of alarmism," she told the Hous ...