Azzolina alla Camera attacca le opposizioni: “Da irresponsabili strumentalizzare la scuola per un pugno di voti”. Proteste in Aula, Fico interviene (Di mercoledì 9 settembre 2020) Scontro in Aula tra la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina e le opposizioni durante l’informativa alla Camera dei deputati sulla ripresa dell’anno scolastico dopo lo stop per l’emergenza coronavirus. “La propaganda elettorale ha usato la scuola in un modo sconsiderato. Faccio un appello a tutti: teniamo fuori la scuola dalle dispute elettorali. È da irresponsabili strumentalizzare l’educazione delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi per un pugno di voti“, ha attaccato la ministra ed esponente del M5S. Parole che hanno scatenato le Proteste da parte delle opposizioni, poi richiamate dal presidente della ... Leggi su ilfattoquotidiano

