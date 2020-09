Zaniolo e un infortunio che si poteva evitare (Di martedì 8 settembre 2020) L'infortunio di Niccolò Zaniolo al ginocchio sinistro, patito in Olanda nel mezzo della seconda sfida della nazionale sulla strada della Nations League, è una doccia fredda su uno dei più grandi talenti del calcio italiano. Anche se si tratta dell'altro ginocchio rispetto a quello già duramente provato nel gennaio del 2020 (dunque nemmeno un anno fa), è chiaro che il crac fa temere un lungo stop e mette in salita la carriera di un calciatore che a soli 21 anni d'età si sta già confrontando con un destino avverso.Uno choc per lui e per tutti, dalla Roma allo stesso ct Roberto Mancini che lo aveva appena recuperato alla causa con l'idea di farne uno dei perni in vista dell'Europeo rimandato dall'emergenza pandemia all'estate prossima. Ecco, proprio il Covid-19 ha condizionato i tempi di recupero e rientro ... Leggi su panorama

