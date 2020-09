Traffico Roma del 08-09-2020 ore 14:30 (Di martedì 8 settembre 2020) Luceverde Roma una buona giornata ben trovati all’ascolto in studio Daniele guerrisi a Roma Nord code a tratti sulla via Cassia fino a via di Grottarossa a partire rispettivamente dal raccordo verso il centro da via al sesto miglio verso al raccordo alla Trionfale rallentamenti per lavori su via della Pineta Sacchetti 3 via Francesco Marconi e Largo Agostino Gemelli verso la via Trionfale lievi rallentamenti sul percorso Urbano della Roma L’Aquila da Portonaccio alla bivio per la tangenziale verso il centro sulla stessa tangenziale altri rallentamenti verso San Giovanni dalla via Tiburtina lampade ingresso per la Roma L’Aquila e poi da via Prenestina a viale Castrense a San Giovanni rallentamenti su via Cerveteri da piazza Tarquinia sino a Piazza dei Re di Roma in quest’ultima ... Leggi su romadailynews

viabilitasdp : 14:51 #T90 Incidente su Bivio GRA/A24 Roma-Teramo provenendo da S.S. 6 Casilina verso Teramo . - StranoAlex : #Marino aveva ragione. Fino al #colosseo tutto interdetto al traffico. PER TUTTI. per vedere le meraviglie di #Roma… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 08-09-2020 ore 14:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - PLRomaCapitale : #traffico #Roma Fino alle ore 23:59 del 11 settembre: RAMPA di immissione su Corso di Francia chiusa al traffico ca… - 79_Alessio : RT @PLRomaCapitale: #Roma #traffico: Zona Torre Maura, intervento vigili del fuoco causa incendio di sterpaglie altezza via delle Canapigli… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 08-09-2020 ore 08:30 RomaDailyNews Migranti, scoperta a Palermo banda di trafficanti di uomini: 14 fermati, caccia a 4 latitanti

Operazione contro l'immigrazione clandestina a Palermo, La polizia ha eseguito il fermo di 14 stranieri accusati di far parte di un'associazione a delinquere transnazionale. Quattro indagati sono al m ...

Migranti: traffico di esseri umani, inquirenti 'base operativa tra Milano e il Nord Est'

Palermo, 8 set. (Adnkronos) - Era "tra Milano e il Nord Est" la "base operativa dei trafficanti di esseri umani" arrestati all'alba di oggi su ordine della Dda di Palermo. L’indagine che all'alba di o ...

Operazione contro l'immigrazione clandestina a Palermo, La polizia ha eseguito il fermo di 14 stranieri accusati di far parte di un'associazione a delinquere transnazionale. Quattro indagati sono al m ...Palermo, 8 set. (Adnkronos) - Era "tra Milano e il Nord Est" la "base operativa dei trafficanti di esseri umani" arrestati all'alba di oggi su ordine della Dda di Palermo. L’indagine che all'alba di o ...