Si prepara Friuli Doc 2020, la kermesse al tempo del Covid (Di martedì 8 settembre 2020) Per quattro giorni (dal 10 al 13 settembre) Udine diventa una vetrina per presentare e far conoscere l’eccellenza della produzione enogastronomica e artigianale, artistica e culturale di una regione davvero unica. Con una grande attenzione al rispetto delle regole anti-Covid. Nel video di Alessandro Cesare l’allestimento degli stand in centro a Udine. Leggi su udine20

Ultime Notizie dalla rete : prepara Friuli Si prepara Friuli Doc 2020, la kermesse al tempo del Covid Messaggero Veneto Udine, via ai preparativi per Friuli Doc con pochi stand e i Covid-box

UDINE. La città si prepara a ospitare una nuova edizione di Friuli Doc. Lunedì 7 settembre sono spuntati i primi stand in piazza Duomo, in piazza Venerio e in largo Ospedale Vecchio, insieme ai “Covid ...

Studentessa contagiata e scuola chiusa in Friuli. La Azzolina: "È tutto ok"

Azzolina al capolinea? Dove non è arrivato il Covid, potrebbe arrivare l'imitazione di Crozza che, per la ripresa del suo programma, ha inserito la criticatissima ministra dell'Istruzione nel suo irre ...

UDINE. La città si prepara a ospitare una nuova edizione di Friuli Doc. Lunedì 7 settembre sono spuntati i primi stand in piazza Duomo, in piazza Venerio e in largo Ospedale Vecchio, insieme ai “Covid ...Azzolina al capolinea? Dove non è arrivato il Covid, potrebbe arrivare l'imitazione di Crozza che, per la ripresa del suo programma, ha inserito la criticatissima ministra dell'Istruzione nel suo irre ...