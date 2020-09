Scuola, Conte assicura: “Superate le maggiori criticità” (Di martedì 8 settembre 2020) Giuseppe Conte è atterrato a Beirut, dove è in missione per avvicinarsi al Libano. Da lì, ha contrattaccato la Lega dopo le polemiche Il premier in trasferta. Giuseppe Conte ha raggiunto Beirut, capitale libanese, per portare il suo sostegno ad una nazione dilaniata dalla guerra. Non dimentica, però, la situazione italiana, che è ancora tutta in divenire e che soprattutto sembra essere oggetto di continue critiche. Al centro del dibattito c’è ancora la Scuola, presa di mira dalla Lega insieme al suo ministro, Lucia Azzolina. Dal Libano, il capo del Governo ammette i ritardi nella fornitura dei banchi, ma assicura che le maggiori criticità sono state superate. “Io sono fiducioso. Devo dire la verità, quest’anno c’è una ... Leggi su zon

