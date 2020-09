Prato, diciannovenne prende a testate l’auto dei carabinieri (Di martedì 8 settembre 2020) Una ragazza di 19 anni, dopo essere stata sorpresa rubare ha avuto delle reazioni inusuali come prendere a testate l’auto dei carabinieri. È successo a Prato, capoluogo dell’omonima provincia in Toscana. Qui, all’interno di un supermercato, un addetto le vendite ha sorpreso una ragazza mentre stava rubando. La ragazza di 19 anni, stava rubando alcuni … L'articolo Prato, diciannovenne prende a testate l’auto dei carabinieri proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

