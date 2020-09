Omicidio Willy, i fratelli Bianchi negano l’omicidio “volevamo aiutarlo” (Di martedì 8 settembre 2020) I fratelli Bianchi negano ogni coinvolgimento nell’Omicidio del ventunenne Willy, avvenuto durante una rissa a Colleferro. I fratelli Bianchi, durante l’interrogatorio al gip di Velletri, hanno dichiarato “Non lo abbiamo toccato. Respingiamo ogni accusa. Siamo intervenuti per dividere, abbiamo visto un parapiglia e siamo arrivati”. LEGGI ANCHE—>ROMA, 21ENNE PESTATO DAL BRANCO FINO ALLA MORTE: ARRESTATI 4 … L'articolo Omicidio Willy, i fratelli Bianchi negano l’Omicidio “volevamo aiutarlo” Curiosauro. Leggi su curiosauro

chetempochefa : Uno dei familiari degli arrestati per l’omicidio di Willy: 'In fin dei conti cos’hanno fatto? Niente. Hanno solo uc… - Corriere : Marco e Gabriele Bianchi sono seguaci del Mixed Martial Arts che ha le sue regole sull’uso della forza ma che i due… - serracchiani : Un familiare degli arrestati per l’omicidio di #Willy Monteiro ha dichiarato: 'In fin dei conti cos’hanno fatto? Ni… - Kleinep28 : RT @_VeronicaG: Ma voi vi immaginate il circo mediatico se l’omicidio di Willy Monteiro Duarte fosse avvenuto a parti inverse? Cioè se 4 ne… - pagan_norse : RT @ragynfemme: Willy Monteiro aveva 21 anni, amava la cucina ed il calcio. La sua vita è stata stroncata da 4 uomini che rappresentano il… -