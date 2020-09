Nettuno, Referendum 2020: ecco le modalità di voto per i cittadini in isolamento domiciliare per Covid (Di martedì 8 settembre 2020) Gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare e quelli che si trovano in condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per Covid 19 potranno esprimere il voto in relazione al Referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari in programma il 20 e 21 settembre presso il proprio domicilio. Per farlo tra il 10 e il 15 settembre l’elettore dovrà far pervenire all’indirizzo ufficio.elettorale@comune.Nettuno.roma.it i seguenti documenti: – una dichiarazione in cui si attesta la volontà dell’elettore di esprimere il voto presso il proprio domicilio indicando con precisione l’indirizzo completo del domicilio stesso: – un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi ... Leggi su ilcorrieredellacitta

