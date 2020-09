Napoli, Sokratis per sostituire Koulibaly. No a Denayer de Lione (Di martedì 8 settembre 2020) Sokratis al Napoli per sostituire Koulibaly Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l’esperto di calciomercato Ciro Venerato. Il giornalista, ha fatto il … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

ZZiliani : Dopo lo scoop sui difensori dell’Udinese Troost e Ekong e sui colpi di mercato del Napoli, Sokratis e Papastathopou… - cifra73 : Il difensore del Lione molto vicino allora ?? - tuttonapoli : Napoli-Denayer, Venerato frena: 'Sokratis alternativa a Koulibaly, tre soluzione se parte Maksimovic' - MundoNapoli : Calciomercato: Sokratis andrà a giocare nel Napoli - occhiodimercato : #Napoli: per il dopo #Koulibaly non solo #Sokratis. Attenzione a #Senesi, sondato anche dall'#Atalanta qualche set… -